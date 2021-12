“Ecco nostra figlia”. Harry e Meghan Markle, finalmente la prima foto di Lilibet Diana. Tutti insieme (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il momento tanto atteso è arrivato da poco. Harry e sua moglie Meghan Markle hanno finalmente mostrato per la prima volta la figlia Lilibet, venuta alla luce lo scorso mese di giugno. Proprio in questi giorni molti siti di informazione si stavano chiedendo le ragioni di questa mancata fotografia della piccola, ma la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e di pubblicare ufficialmente la prima immagine della famiglia al completo. Presente ovviamente anche il primogenito Archie, apparso sorridente. Harry e Meghan Markle hanno intanto deciso di non festeggiare il Natale con la regina Elisabetta. Una fonte ha fatto sapere che nelle intenzioni di Harry e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il momento tanto atteso è arrivato da poco.e sua mogliehannomostrato per lavolta la, venuta alla luce lo scorso mese di giugno. Proprio in questi giorni molti siti di informazione si stavano chiedendo le ragioni di questa mancatagrafia della piccola, ma la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e di pubblicare ufficialmente laimmagine della famiglia al completo. Presente ovviamente anche il primogenito Archie, apparso sorridente.hanno intanto deciso di non festeggiare il Natale con la regina Elisabetta. Una fonte ha fatto sapere che nelle intenzioni die ...

