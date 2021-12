Ecco dove scatta l'obbligo di mascherina Ffp2 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il ministro Speranza ha confermato l'obbligo delle mascherine anche all'aperto ma la vera novità riguarda l'uso delle Ffp2: Ecco dove vanno indossate e perché Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il ministro Speranza ha confermato l'delle mascherine anche all'aperto ma la vera novità riguarda l'uso dellevanno indossate e perché

Advertising

Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD Ultimo match del 2021, a San Siro, oggi alle 18.30 italiane! ?? Pronti per #InterTorino? Da… - Corriere : ?? Decreto approvato: ecco cosa cambia e da quando - Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD In campo questa sera alle 20.45 per #SalernitanaInter ???? Da dove seguirete la partita? Ec… - such_actress : RT @Sara32181623: ECCO DOVE PASSERÒ CAPODANNO 2022 DOPO DUE ANNI DI ESAURIMENTO: #Capodanno - ampsicora66 : RT @nelloscavo: +++ Riconosciuto il torturatore dei #pescatoridiMazara sequestrati in #Libia nel 2020 +++ È il capitano Bashir Al Jahni, ca… -