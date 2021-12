“É sempre mezzogiorno” | torta di tramezzini di zia Cri

(Di giovedì 23 dicembre 2021)più ‘addobbata’, l’infaticabile zia Cri, anche oggi, ci regala una delle sue ricette sciuè sciuè, che non può che essere a tema natalizio. Nel dettaglio, la cuoca romagnola prepara un antipasto scenografico e veloce, ladi. Ingredienti 8 fette di pane per1 mazzetto di rucola, 150 g formaggio spalmabile, 50 ml panna semi montata 150 g tonno, 50 g maionese, 1 pomodoro maturo 300 g petto di pollo bollito, 80 g maionese, 50 g ketchup, 1 lime, 1 peperone rosso, sale e pepe Copertura: 300 g formaggio spalmabile, 50 g maionese, 1 zucchina, 1 carota Procedimento Mescoliamo il formaggio spalmabile con la panna semi montata. Infine, uniamo la rucola tritata al coltello. Mescoliamo il tonno sgocciolato con la maionese. Mescoliamo la maionese con il ketchup, quindi uniamo il pollo ...

