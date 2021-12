È morto a 59 anni l’ex senatore del M5S Bartolomeo Pepe (Di giovedì 23 dicembre 2021) È morto a 59 anni Bartolomeo Pepe, ex senatore del Movimento 5 Stelle (M5S). Era stato eletto in Senato alle elezioni elezioni politiche del 2013, ma nel marzo del 2014 era uscito dal M5S e aveva aderito prima al Gruppo Misto Leggi su ilpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Èa 59, exdel Movimento 5 Stelle (M5S). Era stato eletto in Senato alle elezioni elezioni politiche del 2013, ma nel marzo del 2014 era uscito dal M5S e aveva aderito prima al Gruppo Misto

