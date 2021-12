“È andato tutto bene”, Sophie Marceau nel nuovo film di François Ozon (Di giovedì 23 dicembre 2021) PARIGI – Un grande regista (François Ozon) e una grande attrice (Sophie Marceau) finalmente insieme per un travolgente inno alla gioia di vivere e al diritto di scegliere. “È andato tutto bene”, tratto dall’omonimo best seller di Emmanuèle Bernheim e presentato in concorso al 74esimo Festival di Cannes, sarà dal 13 gennaio 2022 al cinema. Academy Two. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 dicembre 2021) PARIGI – Un grande regista () e una grande attrice () finalmente insieme per un travolgente inno alla gioia di vivere e al diritto di scegliere. “È”, tratto dall’omonimo best seller di Emmanuèle Bernheim e presentato in concorso al 74esimo Festival di Cannes, sarà dal 13 gennaio 2022 al cinema. Academy Two. L'articolo L'Opinionista.

