Due milioni in sei anni. Così la Ong palestinese Addameer ha “ingannato” l’Ue (Di giovedì 23 dicembre 2021) In sei anni, dal 2013 al 2019, l’organizzazione non governativa palestinese Addameer ha ricevuto quasi 2 milioni di euro in finanziamenti dai governi europei. È una delle sei che sono state definite “organizzazioni terroristiche” nei mesi scorsi dal governo israeliano e una delle due che lunedì sono state invitate in audizione alla Camera dei deputati dall’ex presidente Laura Boldrini scatenando la dura reazione dell’ambasciata israeliana a Roma. Tra coloro che hanno gestito quei flussi di denaro c’è anche uno dei contabili di Addameer, Samer Arbid. Che per Israele è a capo dei una cellula terroristica del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, partito marxista nella lista nera di Stati Uniti e Unione europea. E, sempre secondo Israele, è l’uomo che ha preparato e fatto esplodere l’ordigno ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 dicembre 2021) In sei, dal 2013 al 2019, l’organizzazione non governativaha ricevuto quasi 2di euro in finanziamenti dai governi europei. È una delle sei che sono state definite “organizzazioni terroristiche” nei mesi scorsi dal governo israeliano e una delle due che lunedì sono state invitate in audizione alla Camera dei deputati dall’ex presidente Laura Boldrini scatenando la dura reazione dell’ambasciata israeliana a Roma. Tra coloro che hanno gestito quei flussi di denaro c’è anche uno dei contabili di, Samer Arbid. Che per Israele è a capo dei una cellula terroristica del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, partito marxista nella lista nera di Stati Uniti e Unione europea. E, sempre secondo Israele, è l’uomo che ha preparato e fatto esplodere l’ordigno ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Comunicazioni Draghi: In un anno in Italia abbiamo vaccinato con due dosi quasi 46 milioni di persone. Una mobilit… - reportrai3 : Nel 2016 l’allora ad di Ferrovie Renato Mazzoncini, chiama a gestire il settore assicurativo due manager di comprov… - FBiasin : Ti piove sulla testa una vagonata di milioni e puoi regalare alla tua squadra del cuore uno dei due grandi attaccan… - TinaSolla94 : RT @carloterzo: Ho quasi 58 anni, lavoro da quando ne avevo 16, da più di vent'anni responsabile di un fatturato di 10 milioni /anno, #mif… - CuntreraMax : @gabrillasarti2 Italia: 60 milioni di abitanti. Contagi totali in due anni: 6 milioni (10%) Decessi ufficiali (comp… -