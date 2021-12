Dramma per l’amatissima attrice, trovati entrambi morti in circostanze misteriose (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'attrice Alicia Witt sta vivendo ore Drammatiche. L'attrice nota soprattutto per il suo ruolo in The Walking Dead, ha perso entra entrambi i suoi genitori che sono stati trovati morti nella loro abitazione e, stando a quanto riportano le fonti di stampa americana, le forze dell'ordine al momento non sono state in grado di fornire indicazioni chiare sulle ragioni del loro decesso. L'attrice, come riporta Tmz, aveva chiesto ai suoi parenti di passare a controllare i suoi genitori Robert e Diane, rispettivamente di 87 e 85 anni, dopo che per diversi giorni non aveva avuto più loro notizie. Lo scorso lunedì i loro corpi sono stati trovati dalla polizie di Worcester senza vita. Secondo la polizia al momento la morte dei genitori ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'Alicia Witt sta vivendo oretiche. L'nota soprattutto per il suo ruolo in The Walking Dead, ha perso entrai suoi genitori che sono statinella loro abitazione e, stando a quanto riportano le fonti di stampa americana, le forze dell'ordine al momento non sono state in grado di fornire indicazioni chiare sulle ragioni del loro decesso. L', come riporta Tmz, aveva chiesto ai suoi parenti di passare a controllare i suoi genitori Robert e Diane, rispettivamente di 87 e 85 anni, dopo che per diversi giorni non aveva avuto più loro notizie. Lo scorso lunedì i loro corpi sono statidalla polizie di Worcester senza vita. Secondo la polizia al momento la morte dei genitori ...

Ultime Notizie dalla rete : Dramma per I cristiani in Medioriente sono sempre di meno Sapere che il loro dramma è conosciuto è, per loro, la cosa più importante di tutte". Se non cambia nulla, tra 100 anni i cristiani in Iraq non ci saranno più. Il libro di Di Giovanni, in questo ...

1984: sciopero! Negli occhi di ognuno di loro il dramma di un addio, di un mondo che sarebbe finito per sempre. E l'immagine del padre di Billy Elliot, personaggio di un film di Stephen Daldry, in cui Billy, ...

Dramma per Alicia Witt, entrambi i genitori dell’attrice trovati morti misteriosamente Fanpage.it Le indicazioni di Draghi per un dopo Draghi, Omicron al 30 per cento L’impennata di Omicron Il virus ha ricominciato a correre sulle gambe della variante Omicron ormai presente in alcune regioni del nostro Paese al 30 per cento. Secondo le stime potrebbe diventare prev ...

Coach Piero Bucchi al termine non fa drammi: «Per noi è stato comunque un buon allenamento» «Non era una partita importante per la classifica ma per noi è stato un buonissimo allenamento». Coach Piero Bucchi (nella foto) prende tutto il buono che c’è stato e cancella il resto. «Senza ...

