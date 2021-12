Draghi-Salvini | incontro di 30 minuti | focus su bollette | Covid e Pnrr

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ terminato, dopo circa mezz’ora, l’a Palazzo Chigi tra il premier Marioe il segretario della Lega, Matteo. “Durante il colloquio – viene spiegato in una nota di Palazzo Chigi – sono stati affrontati temi legati all’andamento della situazione epidemiologica, ale al caro energia. L’è stato anche l’occasione per lo scambio di auguri in vista delle festività”. A“ho ribadito l’urgenza di intervenire sul caro, luce e gas: riscaldamento ed energia sono un’emergenza per milioni di italiani. Abbiamo condiviso la necessità di intervenire a breve, anzi a brevissimo, per tagliare i costi delledi luce e gas a carico di famiglie e imprese”, ha detto il leader della Lega lasciando Palazzo Chigi ...