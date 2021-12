Draghi al Quirinale, la strada diventa in salita. Tra paura del voto anticipato e insofferenza per l’autocandidatura: il gelo dei partiti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non è una discesa, ma forse neanche un percorso pianeggiante. La strada per condurre Mario Draghi al Quirinale rischia di trasformarsi in una salita. Quanto ripida non è al momento dato sapere. E’ un fatto, però, che dopo le evidenti aperture del premier durante la conferenza di fine anno, la reazione dei partiti è stata gelida. Per la prima volta, infatti, il capo del governo ha rotto ogni ambiguità, spiegando che lui si considera “un nonno al servizio delle istituzioni” e il suo governo può andare avanti senza di lui, a patto di arrivare a fine legislatura. Tradotto: Draghi vuole andare al Colle mentre il governo di unità nazionale può continuare con qualcun altro al suo posto. Da capo dello Stato, poi, l’attuale premier non intende sciogliere le Camere: un messaggio che – nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non è una discesa, ma forse neanche un percorso pianeggiante. Laper condurre Marioalrischia di trasformarsi in una. Quanto ripida non è al momento dato sapere. E’ un fatto, però, che dopo le evidenti aperture del premier durante la conferenza di fine anno, la reazione deiè stata gelida. Per la prima volta, infatti, il capo del governo ha rotto ogni ambiguità, spiegando che lui si considera “un nonno al servizio delle istituzioni” e il suo governo può andare avanti senza di lui, a patto di arrivare a fine legislatura. Tradotto:vuole andare al Colle mentre il governo di unità nazionale può continuare con qualcun altro al suo posto. Da capo dello Stato, poi, l’attuale premier non intende sciogliere le Camere: un messaggio che – nelle ...

