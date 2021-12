Drag Race Italia: questa sera il gran finale. Super ospite Ambra Angiolini (Di giovedì 23 dicembre 2021) . Elecktra Bionic, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba sono le quattro concorrenti rimaste in gara. La finale sarà anche ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 dicembre 2021) . Elecktra Bionic, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba sono le quattro concorrenti rimaste in gara. Lasarà anche ...

Advertising

fanpage : Davide Gatto ha rivoluzionato la sua vita più volte prima di incontrare @enorma_jean, che ha sconvolto la sua vita,… - unanoiasinistra : non potrò guardare drag race appena uscirà e ho paurissima degli spoiler quindi mi eclisso fino a quando non potrò vederlo - ISMAILA59008888 : Forza Horizon 5 - Maserati MC12 Corsa vs Ferrari FXX - Drag Race #Maserati_MC12_Corsa #Ferrari_FXX #FH5 #Drag_Race… - itscupoftea : ma stasera esce il finale di drag race italiaaaaa - reauchis : A che ora stasera drag race? -