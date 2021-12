Drag Race Italia la finale | chi vincerà?

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Si chiude questa sera con la sesta puntata la prima edizione di. Disponibile dalle 22 su Discovery Plus ladel primo talentno dedicato all’artesi concluderà con la sua primissima’s FirstSuperstar. Nato negli Stati Uniti nel 2009 dal genio di RuPaul, e diffusosi in oltre dieci Paesi,è arrivato insoltanto quest’anno, grazie alla

... il patron di Lotus Production Marco Belardi ; il responsabile format di Ballandi Dimitri Cocciuti , 'deus ex machina' del successo televisivo del momento, 'Italia '; il team di Stardust ...Lequeen protagoniste diItalia stanno per tagliare il traguardo: è arrivato infatti il momento della puntata finale , disponibile da stasera su discovery+ alle 22:00. Tra le quattro concorrenti rimaste, Elecktra ...Si chiude questa sera con la sesta puntata la prima edizione di Drag Race Italia. Disponibile dalle 22 su Discovery Plus la finale del primo talent italiano dedicato all’arte drag, Drag Race si ...Drag Race Italia: Ambra Angiolini è ospite e giudice della puntata finale e per l'evento ha indossato Versace dalla testa ai piedi.