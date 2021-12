Dorina | chi è la moglie di Drupi | età | lavoro | carriera | Instagram | vita privata | figli

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta dal lunedì al venerdì da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche, ladi. Conosciamola meglio! https://twitter.com/altrogiornorai1/status/1445677271382052864, chi è ladie chefadie i due da anni sono innamoratissimi, felici e complici insieme. La donna che ha conquistato il cuore di, noto cantante italiano èDato. I due si sono conosciuti in sala prove perché lei era una delle coriste nei suoi tour. su Il Corriere della Città.

Drupi e la moglie si sono conosciuti in sala prove. La donna infatti era una corista che accompagnava Drupi nei suoi tour. Nonostante siano insieme da tanto tempo, la loro relazione va a gonfie vele e ...Tra gli anni Sessanta e Settanta Drupi ha raggiunto una grande notorietà. Conosciamo chi è la moglie del cantante e come si sono innamorati.