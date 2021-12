Dopo Triumph, anche Ducati e Mv Agusta pensano a moto da cross ed enduro - News (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo la notizia dell'estate confermata da Triumph motorcycles di aver dato vita a un progetto specifico per produrre moto da enduro destinate all'uso agonistico da commercializzare dal 2023, ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 23 dicembre 2021)la notizia dell'estate confermata darcycles di aver dato vita a un progetto specifico per produrredadestinate all'uso agonistico da commercializzare dal 2023, ...

Advertising

gponedotcom : Triumph Tiger 1200, l'abbiamo toccata con mano dal vivo: Dopo averne visto un prototipo definitivo in Eicma e dopo… - MEYYAPPANMD : RT @gponedotcom: Tim Peake, da astronauta a uomo immagine di Triumph: Dopo l'avventura nello spazio, l'inglese, ex militare pilota di Apach… - gponedotcom : Tim Peake, da astronauta a uomo immagine di Triumph: Dopo l'avventura nello spazio, l'inglese, ex militare pilota d… -