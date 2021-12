Dopo incendio rinasce Centro del Cavallo Sanfratellano

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Palermo, 23 dic. (Adnkronos) - A cinque anni dall'attentato incendiario che ridusse in cenere ilinformativo del Parco dei Nebrodi a San Fratello, allocato nella struttura delPolifunzionale del, è stata inaugurata oggi la nuova struttura rimodernata e ampliata. Presenti alla cerimonia insieme ad Antoci e al Sindaco di San Fratello varie autorità fra le quali il Vice Prefetto di Messina Francesco Milio, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Patti Alessandro Lia, il Colonnello Camerota della Guardia di Finanza, i Comandati di Polizia e Carabinieri, i Sindaci del Comprensorio e il Presidente del Parco dei Nebrodi. Una scommessa vinta dall'allora Presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci che nel luogo dell', con le macerie ancora fumanti, promise ...

"Ricordo ancora il dolore che provai quando arrivai sui luoghi - dichiara Antoci - le lacrime che mi scendevano vedendo le ceneri fumanti, avrei voluto gridare, ...
A cinque anni dall'attentato incendiario che ridusse in cenere il Centro informativo del Parco dei Nebrodi a San Fratello, allocato nella struttura del Centro Polifunzionale del Cavallo Sanfratellano, ...