Doctor Who 14 è in lavorazione e potrebbe aver trovato il successore di Jodie Whittaker (Di giovedì 23 dicembre 2021) Manca ancora un bel po' per vedere Doctor Who 14 (la tredicesima stagione si è conclusa da poco), ma il nuovo/vecchio showrunner Russell T Davies è già al lavoro sulla scrittura dei nuovi episodi. Tornato nello show per la seconda volta nella sua carriera (Davies ha diretto la serie tra il 2005 e il 2010), lo sceneggiatore ha fornito aggiornamenti nel corso di un'intervista concessa a The Guardian, in cui ha svelato anche qualche indiscrezione sulla data di messa in onda. "Ho già scritto alcuni episodi", ha dichiarato. "Il primo uscirà nel novembre 2023: è il 60esimo anniversario della serie". Dopo l'annuncio dell'addio di Jodie Whittaker, sono balzati in rete i nomi dei suoi possibili successori. Tra quelli più probabili, uno degli attori protagonisti di It's a Sin, Olly Alexander, serie ideata dallo stesso Davies.

