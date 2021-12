DL Festività, tutte le misure e le regole: ecco cosa succederà dal 30 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ci siamo, dal 30 dicembre entrerà in vigore il decreto legge Festività, con le nuove disposizioni per contenere l’emergenza Covid-19 per l’anno nuovo. Stretta decisa da parte del Governo per far fronte all’aumento dei contagi: in particolare, si spingerà tantissimo sulle vaccinazioni, con un’estensione massiccia del Super Green Pass e la riduzione della durata di quest’ultimo. Di seguito ecco un excursus su tutte le misure e le regole e su cosa succederà dall’entrata in vigore del nuovo dispositivo. DECRETO FESTIVITA’: CAPODANNO E DISCOTECHE, COME FUNZIONA? DECRETO FESTIVITA’: PALESTRE E PISCINE, OBBLIGO SUPER GREEN PASS DECRETO FESTIVITA’: OBBLIGO GREEN PASS IN SALE GIOCO E SCOMMESSE CALCETTO, OBBLIGO SUPER GREEN PASS DAL 30 ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ci siamo, dal 30entrerà in vigore il decreto legge, con le nuove disposizioni per contenere l’emergenza Covid-19 per l’anno nuovo. Stretta decisa da parte del Governo per far fronte all’aumento dei contagi: in particolare, si spingerà tantissimo sulle vaccinazioni, con un’estensione massiccia del Super Green Pass e la riduzione della durata di quest’ultimo. Di seguitoun excursus sulee lee sudall’entrata in vigore del nuovo dispositivo. DECRETO FESTIVITA’: CAPODANNO E DISCOTECHE, COME FUNZIONA? DECRETO FESTIVITA’: PALESTRE E PISCINE, OBBLIGO SUPER GREEN PASS DECRETO FESTIVITA’: OBBLIGO GREEN PASS IN SALE GIOCO E SCOMMESSE CALCETTO, OBBLIGO SUPER GREEN PASS DAL 30 ...

