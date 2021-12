Diverse scosse di terremoto in provincia di Catania, la maggiore tra 4.3 e 4.8: avvertite dalla popolazione (Di giovedì 23 dicembre 2021) Almeno sei scosse di terremoto si sono verificate nella serata del 23 dicembre in provincia di Catania, tutte localizzate con epicentro a Motta Sant’Anastasia. La maggiore delle scosse è di magnitudo tra i 4.3 e i 4.8 sulla scala Richter e sarebbe stata avvertita distintamente dalla popolazione. Per il momento non si registrano danni o vittime. L’area si trova a ridosso del parco dell’Etna, frequentemente colpita da fenomeni sismici. Catania, cinque scosse di terremoto: la maggiore tra 4.3 e 4.8 gradi Le scosse di terremoto si sono verificate tra le 21.34 e le 22.33 a Motta Sant’Anastasia, a circa 20 chilometri da Catania. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Almeno seidisi sono verificate nella serata del 23 dicembre indi, tutte localizzate con epicentro a Motta Sant’Anastasia. Ladelleè di magnitudo tra i 4.3 e i 4.8 sulla scala Richter e sarebbe stata avvertita distintamente. Per il momento non si registrano danni o vittime. L’area si trova a ridosso del parco dell’Etna, frequentemente colpita da fenomeni sismici., cinquedi: latra 4.3 e 4.8 gradi Ledisi sono verificate tra le 21.34 e le 22.33 a Motta Sant’Anastasia, a circa 20 chilometri da. ...

