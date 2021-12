DIRETTA | Decreto Natale | 9 milioni per screening straordinario degli studenti | niente prolungamento delle vacanze Green pass ridotto a 6 mesi | terza dose dopo 4 mesi BOZZA PDF

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Conclusa la riunione del Consiglio dei Ministri per decidere sulle nuove misure anti Covid, via libera alFestività. Ecco le anticipazioni in merito al provvedimento varato dal governo. L'articolo, 9pera 6PDF .

Vengono usate da medici e operatori sanitari che devono assistere in manierapazienti Covid ... Con il nuovoinoltre le Ffp2 saranno obbligatorie sui luoghi chiusi elencati qui sopra. ...È quanto prevede l'articolo 7 della bozza delche introduce le misure per le festività. Dall'obbligo sono esclusi i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale. Durata ...Il nuovo decreto approvato il 23 dicembre prevede l’obbligo di mascherina Ffp2 in alcuni luoghi dove c’è un grande ritrovo di persone ...La conferenza stampa in diretta video streaming sulle misure del nuovo decreto Covid: tamponi, Green Pass, obbligo vaccino, lavoro, terza dose ...