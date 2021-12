Dino Risi | la grande arte della commedia all’Italiana

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Avrebbe compiuto oggi 105 anni. È stato uno dei massimi registi esponentiinsieme a Luigi Comencini e Mario Monicelli. Nella suacarriera ha vinto un David di Donatello ed è stato candidato due volte all’Oscar come miglior film straniero. “Il cinema: una donna nuda e un uomo con la pistola. Qualcosa a metà tra l’orologeria di precisione e la tratta delle bianche” Questa frase ci fa comprendere moltopersonalità di. Quasi destinato a fare il medico ha cambiato il cinema italiano con il suo tocco cinico e sofisticato. Uno stile con cui è riuscito perfettamente a raccontare ai massimi livelli le mille sfaccettature e tematiche...

Dida_ti : RT @rada_maja: ??23.dicembre 1916 nasceva Dino Risi, regista??Mori’ nel2008?? - MilanoSegreta : 1916-nasce a Milano Dino Risi #calMI BY - bertini_film : Dino Risi 23 Milano, 23 dicembre 1916 - JuanFerrerVila : Dino Risi (23 December 1916 – 7 June 2008). Una vita difficile (1961). - Carmela_oltre : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #23dicembre 1916 nasce a Milano Dino Risi, regista e sceneggiatore. È considerato uno dei maestri dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Dino Risi

InsideTheShow.it

Insieme a Mario Monicelli e Luigi Comencini, è considerato uno delle massime firme della commedia all'italiana. Nel corso della sua carriera, il registaci ha regalato capolavori cinematografici indimenticabili: da Poveri milionari a Il sorpasso , da I mostri a Operazione San Gennaro , e tanti altri. La sua grande passione per la settima ...Santo Santa Vittoria Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1916Link Sponsorizzato 1933 Akihito 1956 Michele Alboreto 1968 Carla Bruni - Proverbio Con tre dita si scrivono libri, ma ci lavorano anche corpo e anima - Accadde oggi 1893 debutto di 'Hansel e ...Tutte le informazioni su La mujer del cura su cines.com. Registi, Sceneggiatura, Musica, Fotografia, Produttori, Genere e attori che partecipano.Entrambi i figli di Dino Risi hanno ereditato da lui una grande passione per la settima arte, regalandoci film di grande successo.