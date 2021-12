Di Maio visita le truppe italiane in Kuwait: «Il vostro coraggio promuove la pace e difende la cooperazione» – il video (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il ministro degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale Luigi Di Maio è in missione in Kuwait per incontri con le Autorità locali e per salutare il contingente italiano presso la base di Al Salem. «Avete tutta la nostra vicinanza e gratitudine per la vostra missione – afferma Di Maio – soprattutto a fronte dei sacrifici posti dalla pandemia, a voi e alle vostre famiglie. Una vicinanza che con la certezza nell’interpretare i sentimenti del governo e di tutti gli italiani teniamo in particolare modo nel manifestarvi in occasione delle prossime festività, in un periodo in cui la lontananza dai propri cari è ancor più sentita. Vi auguro perciò un sereno Natale e un proseguimento proficuo e sicuro del vostro operato. Vi prego di portare il mio più caro saluto alle vostre famiglie». Immagine ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il ministro degli Affari Esteri e dellaInternazionale Luigi Diè in missione inper incontri con le Autorità locali e per salutare il contingente italiano presso la base di Al Salem. «Avete tutta la nostra vicinanza e gratitudine per la vostra missione – afferma Di– soprattutto a fronte dei sacrifici posti dalla pandemia, a voi e alle vostre famiglie. Una vicinanza che con la certezza nell’interpretare i sentimenti del governo e di tutti gli italiani teniamo in particolare modo nel manifestarvi in occasione delle prossime festività, in un periodo in cui la lontananza dai propri cari è ancor più sentita. Vi auguro perciò un sereno Natale e un proseguimento proficuo e sicuro deloperato. Vi prego di portare il mio più caro saluto alle vostre famiglie». Immagine ...

Advertising

ScalezJunior : @andreaporto @animaleuropeRMP @DonnaRoma71 @La_manina__ Mi raccomando conserva bene questa foto che pubblichi in co… - GodeyAtokal : VISITA UFFICIALE ,IN ITALIA..DEL MINISTRO CINESE, DI MAIO- JONG..- AD ACCOGLIERLO..L.AMBASCIATIE CINESE, A ROMA :… - AlbeTognarelli : @cclatwe @TeresaBellanova Di Maio va in Arabia Saudita in visita istituzionale perché è Ministro degli Esteri. Renz… -