Devin Ratray di “Mamma ho perso l’aereo” ha tentato di strangolare una donna: arrestato (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’arresto di Devin Ratray, 44 anni, è avvenuto a Oklahoma City, dopo che le autorità avevano considerato il caso dell’aggressione di Ratray chiuso e senza necessità di un arresto. Le autorità hanno confermato a PEOPLE che Devin Ratray è stato arrestato mercoledì, dopo che la polizia di Oklahoma City ha emesso un mandato relativo a un litigio dell’attore avuto con una donna, sfociato in violenza. Stando a quanto riportato dai dati online del tribunale, Ratray è accusato di aggressione e violenza domestica e percosse per strangolamento. La sua cauzione è stata fissata a 25.000 dollari. Le autorità di Oklahoma City hanno detto a Fox News che l’attore si è consegnato volontariamente ed è stato processato. Secondo un rapporto della polizia condiviso da ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’arresto di, 44 anni, è avvenuto a Oklahoma City, dopo che le autorità avevano considerato il caso dell’aggressione dichiuso e senza necessità di un arresto. Le autorità hanno confermato a PEOPLE cheè statomercoledì, dopo che la polizia di Oklahoma City ha emesso un mandato relativo a un litigio dell’attore avuto con una, sfociato in violenza. Stando a quanto riportato dai dati online del tribunale,è accusato di aggressione e violenza domestica e percosse per strangolamento. La sua cauzione è stata fissata a 25.000 dollari. Le autorità di Oklahoma City hanno detto a Fox News che l’attore si è consegnato volontariamente ed è stato processato. Secondo un rapporto della polizia condiviso da ...

