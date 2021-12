Delia Duran | l’ex marito racconta i suoi segreti | “Eravamo una coppia aperta Ecco come ha conosciuto Alex”

Leggi su biccy

(Di giovedì 23 dicembre 2021) In questi mesi da Mila Suarez a Hellen Scoper, tutte le ex diBelli hanno parlato dell’attore e qualcuna ha anche insinuato che lui esiano una. Adesso è intervenuto anche uno degli ex della Pantera del Sud America. Marco Nerozzi in un’intervista rilasciata a Nuovo ha rivelato che lui e l’influencer erano unaed ha aggiunto che tra loro c’era la massima trasparenza. “Quando stava con me e facevamo i milionari in giro per il mondo lei lavorava ben poco. Poi, grazie alle foto che le aveva fatto a Miami un mio amico,ha superato un provino e ha recitato in ben tre fiction. Sicuramente ci sono state delle mancanze da parte mia. Noi non andavamo mai in viaggio da soli:sempre in ...