Delia Duran: ecco perché ha perdonato Alex Belli (Di giovedì 23 dicembre 2021) La storia tra Delia Duran e Alex Belli sembra essere finita, dopo che il concorrente del Grande Fratello Vip 6 aveva legato in modo molto intimo con la sua coinquilina Soleil Sorge. E invece, colpo di scena. La modella ha deciso di perdonare l’ex attore di Centovetrine e nelle sue storie Instagram, rispondendo alle domande dei fan, ha svelato il perché di questa scelta che a tanti è sembrata molto strana. Vi raccomandiamo... Delia Duran perdona Alex Belli: "L'amore va oltre qualsiasi cosa" Nonostante i tanti dubbi che l’hanno afflitta Durante la permanenza del gieffino nella Casa, e che ancora aleggiano nel loro rapporto, Delia ... Leggi su diredonna (Di giovedì 23 dicembre 2021) La storia trasembra essere finita, dopo che il concorrente del Grande Fratello Vip 6 aveva legato in modo molto intimo con la sua coinquilina Soleil Sorge. E invece, colpo di scena. La modella ha deciso di perdonare l’ex attore di Centovetrine e nelle sue storie Instagram, rispondendo alle domande dei fan, ha svelato ildi questa scelta che a tanti è sembrata molto strana. Vi raccomandiamo...perdona: "L'amore va oltre qualsiasi cosa" Nonostante i tanti dubbi che l’hanno afflittate la permanenza del gieffino nella Casa, e che ancora aleggiano nel loro rapporto,...

Advertising

Marti__80 : Pov: sei delia duran al #gfvip - blogtivvu : Nuovi concorrenti al GF Vip: confermato Kabir Bedi e “forse” entra Delia Duran - IncontriClub : Delia Duran, l’ex marito: “Alex Belli? Uno che usa le donne per prendere un cachet in tv” - SaCe86 : Delia Duran, l'ex marito racconta i suoi segreti: 'Eravamo una coppia aperta. Ecco come ha conosciuto Alex'… #GFVip - zazoomblog : Sono ancora sposato con Delia Duran vi dico io chi è davvero - #ancora #sposato #Delia #Duran #davvero… -