Delia Duran: ecco perché ha perdonato Alex Belli (Di giovedì 23 dicembre 2021) La modella ha dato un'altra possibilità all'ex attore di Centovetrine, ma in lei restano ancora mille dubbi e su Instagram pone una domanda ai suoi follower: "Cosa non avresti fatto al posto mio?". I commenti sono stati tantissimi. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 23 dicembre 2021) La modella ha dato un'altra possibilità all'ex attore di Centovetrine, ma in lei restano ancora mille dubbi e su Instagram pone una domanda ai suoi follower: "Cosa non avresti fatto al posto mio?". I commenti sono stati tantissimi. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

adoroiltrashh : RT @asfaltofresco: delia duran nuova concorrente ci dobbiamo nutrire di questo - loveyouvipponi : Prepariamoci allo show 2 del man. Delia Duran (forse) entra a gennaio come concorrente?? #GFVIP - FQMagazineit : Delia Duran, l’ex marito rompe il silenzio: “Eravamo una coppia aperta. Alex Belli? Se sono scambisti dov’è il prob… - __ladyf : Grande Fratello Vip, a gennaio Delia Duran potrebbe diventare concorrente - dalilamas2 : *bestemmione*, vi prego Delia Duran assolutamente no come concorrente. Che qualcuno dia un taglio bello netto a que… -