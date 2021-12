Advertising

orizzontescuola : Deleghe sindacali attive al 31 dicembre con trattenuta in busta paga a gennaio: rilevazione dati. Circolare Aran -

Ultime Notizie dalla rete : Deleghe sindacali

Insindacabili

... cedolino pensione ultimo cedolino confronta cedolino visualizza cedolini visualizza elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08) elencogestionesu trattamenti ......fisicamente e sul piano psicologico quanti responsabilmente hanno accettato incarichi eda ... Forze politiche, organizzazionie associazioni di categoria non possono più lasciare ...Obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni rappresentate dall'Aran nella contrattazione collettiva nazionale ...Nuovo assetto per l'amministrazione comunale di Castellammare del Golfo. Entrano in giunta Antonio Senia, 62 anni, perito agrotecnico, ...