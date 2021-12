Decreto Natale, slitta l’obbligo di vaccino anti-Covid per i dipendenti pubblici (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma – slitta in Consiglio dei ministri l’obbligo vaccinale per i dipendenti della pubblica amministrazione, un bacino di circa 950mila lavoratori considerando che l’obbligo è già scattato per chi opera nella sanità, nelle scuole e nelle forze dell’ordine, dunque il grosso del comparto. l’obbligo non è mai entrato nella bozza del Decreto Natale, ma di fatto è stato il ‘piatto forte’ della cabina di regia di questa mattina, aggiornata al pomeriggio, tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza. Idea del presidente del Consiglio, a quanto si apprende, era partire dall’obbligo nella PA, per poi estenderlo anche al settore privato, dunque a tutto il mondo del lavoro. Ma in questo si sono registrate posizioni differenti al tavolo di confronto, che ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma –in Consiglio dei ministrivaccinale per idella pubblica amministrazione, un bacino di circa 950mila lavoratori considerando cheè già scattato per chi opera nella sanità, nelle scuole e nelle forze dell’ordine, dunque il grosso del comparto.non è mai entrato nella bozza del, ma di fatto è stato il ‘piatto forte’ della cabina di regia di questa mattina, aggiornata al pomeriggio, tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza. Idea del presidente del Consiglio, a quanto si apprende, era partire dalnella PA, per poi estenderlo anche al settore privato, dunque a tutto il mondo del lavoro. Ma in questo si sono registrate posizioni differenti al tavolo di confronto, che ...

Advertising

SkyTG24 : Dall'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in tutta Italia all'anticipo della terza dose: quali sono i prov… - Adnkronos : Via libera al decreto Natale che prevede #mascherine obbligatorie anche all'aperto, Ffp2 in alcuni ambiti ed estens… - QdSit : PALERMO - Regalo di Natale da parte della Regione siciliana per chi vive ai margini della società. È stato pubblica… - zazoomblog : Mascherine obbligatorie e Green pass ridotto: via libera a decreto Natale. Tutte le regole - #Mascherine… - ilfaroonline : Decreto Natale, slitta l’obbligo di vaccino anti-Covid per i dipendenti pubblici -