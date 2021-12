Decreto Natale, oggi si decidono nuove misure restrittive. Cabina di regia e Consiglio dei Ministri contro variante Omicron (Di giovedì 23 dicembre 2021) Oltre 36mila casi nelle ultime 24 ore in Italia. L'emergenza Covid-19 ritorna a farsi sentire e il governo è pronto a correre ai ripari. oggi è prevista una Cabina di regia propedeutica alla riunione del Consiglio dei Ministri che dovrà varare il Decreto Natale. Alle 15 il premier Draghi riunirà poi la Cabina di regia sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, per approvare la relazione annuale da trasmettere al Parlamento. A seguire, nel pomeriggio, è prevista la riunione del Consiglio dei Ministri che avrà sul tavolo anche le misure sul Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 dicembre 2021) Oltre 36mila casi nelle ultime 24 ore in Italia. L'emergenza Covid-19 ritorna a farsi sentire e il governo è pronto a correre ai ripari.è prevista unadipropedeutica alla riunione deldeiche dovrà varare il. Alle 15 il premier Draghi riunirà poi ladisul Piano nazionale di ripresa e resilienza, per approvare la relazione annuale da trasmettere al Parlamento. A seguire, nel pomeriggio, è prevista la riunione deldeiche avrà sul tavolo anche lesul Covid. L'articolo .

