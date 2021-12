Decreto Natale | niente Dad o prolungamento delle vacanze | obbligo di mascherina all’aperto | durata del green pass di 6 mesi e terza dose dopo 4 mesi

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Terminata,due ore, la cabina di regia chiamata a deciderenuove misure di contrasto al Covid. Al tavolo, oltre al premier Mario Draghi e i capidelegazioneforze di maggioranza, anche il capo del Cts Franco Locatelli e il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro. Il Consiglio dei Ministri per l’ok alle nuove misure è previsto per le 17.00. L'articolo .

comunicalonews : #Agrigento #Palermo Il “decreto di Natale” distribuisce 10 milioni a enti del Terzo settore che erogano interventi… - flowersinureyes : spero che questo decreto non riguardi il natale, ma solo capodanno, perché sono pazzi a dirci il 23 a sera cosa pot… - infoitinterno : Covid, nuovo decreto Natale: le novità emerse dalla cabina di regia - occhio_notizie : ?? Ecco il nuovo #decretoCovid | - TgrRaiMolise : Verso la stretta di Natale, le anticipazioni del decreto Green pass ridotto a 5 mesi; terza dose a 4 mesi; obbligo… -

Con la diffusione della già arrivata al 28% in Italia, il governo oggi pomeriggio si appresta a varare con ildianti - Covid , alcune misure per cercare di fermare il virus. Tra ...I nuovi dati relativi alla variante Omicron saranno molto importanti alla luce del nuovoche proprio oggi sarà presentato. Infatti, Draghi aveva detto che qualora i numeri della ...Misure di intervento per i casi di bisogno ed emergenza alimentare, ma anche per azioni di sostegno per il ricovero ...Tra le novità anche la riduzione della durata del green pass da 9 a 6 mesi e anticipo della terza dose di richiamo a 4 mesi ...