Decreto Natale: niente Dad o prolungamento delle vacanze, obbligo di mascherina all’aperto, durata del green pass di 6 mesi e terza dose dopo 4 mesi. Nuove regole in arrivo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Terminata, dopo due ore, la cabina di regia chiamata a decidere delle Nuove misure di contrasto al Covid. Al tavolo, oltre al premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza, anche il capo del Cts Franco Locatelli e il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro. Il Consiglio dei Ministri per l’ok alle Nuove misure è previsto per le 17.00. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 dicembre 2021) Terminata,due ore, la cabina di regia chiamata a decideremisure di contrasto al Covid. Al tavolo, oltre al premier Mario Draghi e i capidelegazioneforze di maggioranza, anche il capo del Cts Franco Locatelli e il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro. Il Consiglio dei Ministri per l’ok allemisure è previsto per le 17.00. L'articolo .

