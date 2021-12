Decreto festività per fermare Omicron: le nuove misure (Di giovedì 23 dicembre 2021) ll Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il Decreto legge “festività”, con le nuove norme anti-Covid. ECCO LE NOVITÀ Durata Green pass Scende da 9 a sei mesi la durata del green pass. La ‘sforbiciata’ dei tempi del passaporto vaccinale entra in vigore dal 1 febbraio. Vietate feste all’aperto Dall’entrata in vigore e fino al 31 gennaio 2022, sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Super Green pass anche per consumare al banco Si dovrà essere in possesso di super green pass, vale a dire essere vaccinati o avere contratto il Covid, anche per poter consumare un caffé al bancone del bar o una birra in un pub. È quanto stabilito nell’articolo 3. La misura è valida “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 dicembre 2021) ll Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità illegge “”, con lenorme anti-Covid. ECCO LE NOVITÀ Durata Green pass Scende da 9 a sei mesi la durata del green pass. La ‘sforbiciata’ dei tempi del passaporto vaccinale entra in vigore dal 1 febbraio. Vietate feste all’aperto Dall’entrata in vigore e fino al 31 gennaio 2022, sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Super Green pass anche per consumare al banco Si dovrà essere in possesso di super green pass, vale a dire essere vaccinati o avere contratto il Covid, anche per poter consumare un caffé al bancone del bar o una birra in un pub. È quanto stabilito nell’articolo 3. La misura è valida “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da ...

