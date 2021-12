Decreto Festività | obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Fino al 31 gennaiodi indossare laanchein, indipendentemente dalla classificazione di rischio del territorio. È quanto si legge nella bozza delcontenente misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali al vaglio del Consiglio dei L'articolo

La decisione è contenuta nel documento di bozza del nuovosulle misure anti Covid per le. L'obbligo di Super Green pass per i luoghi elencati non varrà per gli under 12 e per i ...E' quanto si legge nella bozza delall'esame del Consiglio dei ministri . Chi ha solo esito negativo del tampone (Green pass base) potrà prendere un caffè unicamente ai tavolini all'aperto.