Decreto Festività | obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 23 dicembre 2021)– Dal 30 dicembre fino al 31 gennaiodi indossare laanchein, indipendentemente dalla classificazione di rischio del territorio. È quanto si legge nella bozza delcontenente misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e L'articolo