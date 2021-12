Decreto di Natale, si ‘tratta’ sull’estensione dell’obbligo vaccinale allargato anche alla Pa ed al privato, che Draghi vorrebbe (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ inutile girarci intorno: in realtà, ciò che tiene sulle spine la maggioranza rispetto alla recrudescenza di contagi che, complice l’avvento della nuova variante Omicron, sta in questi giorni mandando in crisi il Paese, non sono tanto le varie misure che andremo poi a vedere, quanto invece il ‘timore’ di estendere l’obbligo vaccinale. Parliamo di un provvedimento che, d’impatto, andrebbe a ‘colpire’ qualcosa come i circa 950mila dipendenti della Pubblica amministrazione, ad oggi esclusi. Cabina di regia: le forze di maggioranza in totale disaccordo col premier sull’estensione dell’obbligo vaccinale In realtà, premesso al momento che tale obbligo oggi riguarda essenzialmente scuole, la sanità e le forze dell’ordine, il premier sarebbe seriamente intenzionato ad allargare la platea ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ inutile girarci intorno: in realtà, ciò che tiene sulle spine la maggioranza rispettorecrudescenza di contagi che, complice l’avvento della nuova variante Omicron, sta in questi giorni mandando in crisi il Paese, non sono tanto le varie misure che andremo poi a vedere, quanto invece il ‘timore’ di estendere l’obbligo. Parliamo di un provvedimento che, d’impatto, andrebbe a ‘colpire’ qualcosa come i circa 950mila dipendenti della Pubblica amministrazione, ad oggi esclusi. Cabina di regia: le forze di maggioranza in totale disaccordo col premierIn realtà, premesso al momento che tale obbligo oggi riguarda essenzialmente scuole, la sanità e le forze dell’ordine, il premier sarebbe seriamente intenzionato adrgare la platea ...

