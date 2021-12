De Luca tuona | “Nuove misure restrittive necessarie”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Vincenzo De, governatore della Regione Campania, ha lanciato nelle ultime ore un appello sul proprio profilo Facebook per incentivare la popolazione al rispetto delle regole di prevenzione anti Covid. Di seguito il comunicato: “È un esempio di totale irresponsabilità quanto è accaduto a Palma Campania il 15 e il 18 dicembre scorso: centinaia di ragazzi assembrati per alcune feste, anche in piazza, senza alcun rispetto delle regole di prevenzione anti Covid“. Vincenzo De“I risultati sono stati un picco di contagi, l’aumento del numero dei positivi anche nella popolazione non scolastica, la decisione della Dad per numerose classi da parte dei dirigenti scolastici. Questo è l’esempio di quello che succede a causa dell’assoluta mancanza di senso civico e si rispetto per sé e per gli altri”. “Sono queste le situazioni diffuse ...