De Luca | “Nuove misure nei prossimi giorni | sono inevitabili in Campania”

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Regione, il presidente Vincenzo Deannuncia cheanti Covid sarannosenza il rispetto delle norme in vigore. Regione: DeVincenzo De, presidente della Regione, si è espresso con una dichiarazione sulla attuale situazione dei contagi nel territorio campano. “È un esempio di totale irresponsabilità – afferma – quanto è accaduto a Palmail 15 e il 18 dicembre scorso. Centinaia di ragazzi assembrati per alcune feste, anche in piazza, senza alcun rispetto delle regole di prevenzione anti Covid”. LEGGI ANCHE –> L’Amica Geniale 3, in arrivo la terza stagione: quando andrà in ondaanti ...