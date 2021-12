De Luca (consulenti del lavoro): “Il 2022 porti riforma del lavoro” (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Spero che il mondo del lavoro e dell’economia possa andare avanti in maniera normale. Credo, infatti, che la normalità sia l’obiettivo da raggiungere e spero che il 2022 porti una riforma del lavoro”. A dirlo Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, intervenendo alla trasmissione ‘Diciottominuti – uno sguardo sull’attualità’ della Fondazione studi. “Credo – sottolinea – che l’ultima e vera riforma del mercato del lavoro sia stata la legge Biagi: una riforma organica e fatta con la redazione di un Libro bianco che era il frutto del confronto con tutti gli attori protagonisti del mondo del ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Spero che il mondo dele dell’economia possa andare avanti in maniera normale. Credo, infatti, che la normalità sia l’obiettivo da raggiungere e spero che ilunadel”. A dirlo Rosario De, presidente della Fondazione studi deidel, intervenendo alla trasmissione ‘Diciottominuti – uno sguardo sull’attualità’ della Fondazione studi. “Credo – sottolinea – che l’ultima e veradel mercato delsia stata la legge Biagi: unaorganica e fatta con la redazione di un Libro bianco che era il frutto del confronto con tutti gli attori protagonisti del mondo del ...

