David Rossi, il dolore della moglie Antonella Tognazzi: "Mai andata al cimitero, fa troppo male" (Di giovedì 23 dicembre 2021) A pochi giorni dalla notizia dell'apertura di un'inchiesta da parte della procura di Genova al fine di indagare su video e filmati inediti che sarebbero stati prodotti la sera della morte di David Rossi, arriva il commento di Antonella Tognazzi, moglie del manager di Montepaschi. Dal giorno in cui David Rossi è morto, il 6 marzo 2013, Antonella Tognazzi cerca risposte: negli anni, piano piano, sono per lo più sorte nuove domande, che ora si moltiplicano dopo le ultime audizioni eseguite dalla commissione parlamentare. David Rossi, la moglie: "Perché nessuno ha preso provvedimenti?" Antonella Tognazzi non è ...

