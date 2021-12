«Danza con me» di Roberto Bolle, quest'anno ospita anche Borghi e Malkovich (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’appuntamento con Danza con me e Roberto Bolle all’inizio di ogni anno è diventato come il panettone a Natale, non può mancare. Il 1° gennaio 2022 sarà la quinta volta per l’étoile alla conduzione dello show televisivo di Rai 1. Lui si distacca dall’etichetta di presentatore, ovviamente, «lo faccio per una buona causa», dice. Divulgare l’amore per la Danza, appunto. E Bolle lo fa cercando di intrattenere il pubblico mixando Danza classica e contemporanea, balletti emozionati e ritmati, ironia e rigore, sensualità, bellezza e poesia, insieme a ospiti di varia natura con cui condividere il palcoscenico. Roberto Bolle, Lillo e Serena Rossi L’edizione 2022 di Danza con me è dedicata a Carla Fracci, «un’icona della ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’appuntamento concon me eall’inizio di ogniè diventato come il panettone a Natale, non può mancare. Il 1° gennaio 2022 sarà la quinta volta per l’étoile alla conduzione dello show televisivo di Rai 1. Lui si distacca dall’etichetta di presentatore, ovviamente, «lo faccio per una buona causa», dice. Divulgare l’amore per la, appunto. Elo fa cercando di intrattenere il pubblico mixandoclassica e contemporanea, balletti emozionati e ritmati, ironia e rigore, sensualità, bellezza e poesia, insieme a ospiti di varia natura con cui condividere il palcoscenico., Lillo e Serena Rossi L’edizione 2022 dicon me è dedicata a Carla Fracci, «un’icona della ...

