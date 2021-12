Damiano guarda i gatti e i gatti guardano nel sole: come il leader dei Maneskin ha aiutato l’oasi felina andata a fuoco (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Appena abbiamo visto quello che era successo io e la mia compagna abbiamo subito deciso di aiutarvi. Siamo noi stessi proprietari di due gatti e non possiamo immaginare la sofferenza che avete passato. Era il minimo che potessimo fare e ci farebbe molto piacere venire a trovarvi al rifugio”. Questo il messaggio che Damiano David, frontman e voce dei Maneskin, ha recapitato all’oasi felina di Pianoro nel Bolognese, dopo l’incendio in cui ad ottobre sono morti otto gatti. “Sono parole semplici e belle – scrive l’oasi stessa in un post sulla propria pagina Facebook – che potrebbero venire da una qualunque delle tante persone che ci hanno aiutato in questo periodo dopo l’incendio del 14 ottobre che ha devastato la nostra ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Appena abbiamo visto quello che era successo io e la mia compagna abbiamo subito deciso di aiutarvi. Siamo noi stessi proprietari di duee non possiamo immaginare la sofferenza che avete passato. Era il minimo che potessimo fare e ci farebbe molto piacere venire a trovarvi al rifugio”. Questo il messaggio cheDavid, frontman e voce dei, ha recapitato aldi Pianoro nel Bolognese, dopo l’incendio in cui ad ottobre sono morti otto. “Sono parole semplici e belle – scrivestessa in un post sulla propria pagina Facebook – che potrebbero venire da una qualunque delle tante persone che ci hannoin questo periodo dopo l’incendio del 14 ottobre che ha devastato la nostra ...

Advertising

neXtquotidiano : Un gesto di vero cuore #Damiano guarda i gatti e i gatti guardano nel sole: come il leader dei #Maneskin ha aiutat… - mmpbowen : @truuudetective @Bobrifo2 @damiano_diana @SignorErnesto Non sono crimini ma uso corretto dei coprifuochi per evitar… - lampedusatoday : Damiano Sferlazzo, ricercatore e naturalista, ci parla dell’attività che svolge l’ENEA sull’isola e dello straordin… - Damiano__89 : RT @Inter: ?? | ALLENAMENTO L'allenamento della squadra in vista dell'ultima sfida del 2021 ??? Guarda la gallery ?? - offwiththeheads : io a questo punto sono sicura che damiano sia l'eroe che la rai non si merita e che abbia fatto tutto di testa sua,… -