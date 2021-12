Damiano dei Maneskin aiuta i gatti dell'oasi bruciata: i dettagli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Damiano David ha fornito il proprio aiuto all'oasi di Pianoro, devastata da un incendio nelle scorse settimane. Damiano dei Maneskin aiuta i gatti dell’oasi bruciata: i dettagli su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021)David ha fornito il proprio aiuto all'di Pianoro, devastata da un incendio nelle scorse settimane.dei: isu Donne Magazine.

Advertising

repubblica : Damiano dei Maneskin aiuta i gatti di Pianoro: 'Verremo a trovarvi' - LaStampa : Damiano dei Maneskin aiuta i gatti dell'oasi felina bruciata: “Ci farebbe piacere venire a trovarvi” - Carlino_Bologna : Damiano dei Maneskin: 'Aiuto l’oasi felina' - damiano_toppi : RT @Cambiacasacca: Draghi: 'i miei destini personali non contano assolutamente niente'. Infatti Mario, è dei nostri che ce stamo a preoccup… - mmpbowen : @truuudetective @Bobrifo2 @damiano_diana @SignorErnesto Non sono crimini ma uso corretto dei coprifuochi per evitar… -