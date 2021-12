Dalle mascherine al green pass | dai bus alle discoteche Le nuove regole

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.: Dal primo febbraio 2022 la durata delvaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.: obbligo di indossare leanche all’aperto e anche in zona bianca. Obbligo di indossare ledi tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto. Obbligo di indossare ledi tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono ...