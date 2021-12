Dal mezzo raccolto col fiocco di Lily Collins alla treccia gioiello di Margareth Qualley, le idee salvatesta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sofisticate, eleganti, mai banali: facile innamorarsi delle acconciature da star, che tra l’altro giocano sempre più spesso con la semplicità. Ecco tutte quelle più cool avvistate sulle teste delle celeb nel corso dell’anno che sta per concludersi. Perfette per ispirarsi alle feste imminenti. Acconciature: le idee capelli per la Vigilia e Natale guarda le foto Leggi anche › Capelli da star: quattro ispirazioni per l’autunno inverno 2021/22 Acconciature last minute per Vigilia e ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sofisticate, eleganti, mai banali: facile innamorarsi delle acconciature da star, che tra l’altro giocano sempre più spesso con la semplicità. Ecco tutte quelle più cool avvistate sulle teste delle celeb nel corso dell’anno che sta per concludersi. Perfette per ispirarsi alle feste imminenti. Acconciature: lecapelli per la Vigilia e Natale guarda le foto Leggi anche › Capelli da star: quattro ispirazioni per l’autunno inverno 2021/22 Acconciature last minute per Vigilia e ...

