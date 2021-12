Dal caos tamponi alle file davanti alle farmacie: così Milano fronteggia il raddoppio dei contagi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Milano è il nuovo focolaio d’Italia. Nell’ultima settimana il numero medio di contagi Covid giornalieri è più che raddoppiato. Oltre il 135%.Oggi l’incidenza è arrivata a 543, ben più alta del resto della Lombardia, dove la media regionale è di 440, e decisamente superiore alla media nazionale di 321. L’aspetto più preoccupante è l’improvvisa impennata di contagi, attribuibile in parte anche alla circolazione della variante Omicron. Solo ieri, i nuovi casi in città sono stati 4.640. Mentre si moltiplicano le file davanti alle farmacie per i tamponi. E intanto Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri di Milano, denuncia: il portale Ats per la prenotazione dei test non funziona da ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021)è il nuovo focolaio d’Italia. Nell’ultima settimana il numero medio diCovid giornalieri è più che raddoppiato. Oltre il 135%.Oggi l’incidenza è arrivata a 543, ben più alta del resto della Lombardia, dove la media regionale è di 440, e decisamente superiore alla media nazionale di 321. L’aspetto più preoccupante è l’improvvisa impennata di, attribuibile in parte anche alla circolazione della variante Omicron. Solo ieri, i nuovi casi in città sono stati 4.640. Mentre si moltiplicano leper i. E intanto Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri di, denuncia: il portale Ats per la prenotazione dei test non funziona da ...

