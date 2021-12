Dal 31 dicembre al Punto Acqua Smat di Rivarossa l’acqua frizzante è a pagamento (Di giovedì 23 dicembre 2021) Anche per il secondo Punto Acqua Smat di Rivarossa, in viale Paradiso 1, dopo i primi quindici giorni di distribuzione gratuita, da venerdì 31 dicembre l’Acqua frizzante diventa a pagamento, al costo di 5 centesimi ogni litro e mezzo. Mentre resta sempre gratuita quella naturale, a temperatura ambiente o refrigerata, è gratuita. Chi volesse prelevare Acqua frizzante dovrà avere una carta bancaria/postale o prepagata dei circuiti Pagobancomat, VISA, Maestro, Mastercard, dotate di lettura “contact-less” da abilitare presso il Pos istallato sul chiosco. Il Punto Acqua è infatti dotato delnuovo sistema di pagamento con un apposito lettore (POS). Al primo utilizzo ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Anche per il secondodi, in viale Paradiso 1, dopo i primi quindici giorni di distribuzione gratuita, da venerdì 31l’diventa a, al costo di 5 centesimi ogni litro e mezzo. Mentre resta sempre gratuita quella naturale, a temperatura ambiente o refrigerata, è gratuita. Chi volesse prelevaredovrà avere una carta bancaria/postale o prepagata dei circuiti Pagobancomat, VISA, Maestro, Mastercard, dotate di lettura “contact-less” da abilitare presso il Pos istallato sul chiosco. Ilè infatti dotato delnuovo sistema dicon un apposito lettore (POS). Al primo utilizzo ...

Advertising

sscnapoli : Il Calendario Ufficiale 2022 della SSC Napoli - in edicola dal 22 dicembre ?? - Agenzia_Ansa : La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid sale del 96%, nel periodo 14-21 dicembre. Sono tutti bambini non va… - capuanogio : ?? Dal prossimo 28 dicembre le partite di calcio in Germania si giocheranno a porte chiuse. Lo ha annunciato il can… - TfnWeb : Covid, altri sei Comuni in “zona arancione” dal 24 al 31 dicembre - orsoladelzenero : RT @mariogiordano5: Non ci fermiamo anche se siamo fermi. Dal 7 dicembre (ultima puntata) a oggi liberate altre 5 case. Siamo arrivati a qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal dicembre Torino: raggirano ultraottantenne Arrestati dagli agenti del commissariato San Paolo Nella mattinata di lunedì 20 dicembre, nell'ambito di mirati servizi investigativi predisposti per prevenire i reati predatori ...la portiera dal lato ...

Dall'Unione Sovietica alla Bielorussia e ritorno ... dove nel dicembre del 1991 furono firmati gli accordi di Belavea , che segnarono la dissoluzione ... Ciò che aveva reso l'economia pianificata dipendente dal petrolio e l'ideologia sovietica vulnerabile ...

Nuovo decreto 23 dicembre, cabina di regia: le ipotesi della stretta di Natale - il Resto del Carlino il Resto del Carlino Proroga a sopresa per il bonus idrico, le news dell'ultima ora Originariamente, il bonus idrico sarebbe stato riconosciuto solo per le spese effettuate (con accurata documentazione in allegato) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Invece, con la recente proroga, ...

Vaccini, terza dose e l’obiettivo impossibile entro fine anno L’Italia corre con i vaccini anti-Covid: i target definiti dalla struttura commissariale nel periodo 15-21 dicembre sono stati sempre superati, fatta eccezione per domenica 19 dicembre: in totale sono ...

Arrestati dagli agenti del commissariato San Paolo Nella mattinata di lunedì 20, nell'ambito di mirati servizi investigativi predisposti per prevenire i reati predatori ...la portieralato ...... dove neldel 1991 furono firmati gli accordi di Belavea , che segnarono la dissoluzione ... Ciò che aveva reso l'economia pianificata dipendentepetrolio e l'ideologia sovietica vulnerabile ...Originariamente, il bonus idrico sarebbe stato riconosciuto solo per le spese effettuate (con accurata documentazione in allegato) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Invece, con la recente proroga, ...L’Italia corre con i vaccini anti-Covid: i target definiti dalla struttura commissariale nel periodo 15-21 dicembre sono stati sempre superati, fatta eccezione per domenica 19 dicembre: in totale sono ...