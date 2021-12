Dai concerti alle terme ecco la guida alle nuove misure (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Green pass Dal primo febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Mascherine Obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto e anche in zona bianca; obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e ... Leggi su agi (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduceurgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Green pass Dal primo febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Mascherine Obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto e anche in zona bianca; obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e ...

Ultime Notizie dalla rete : Dai concerti Dai concerti alle terme ecco la guida alle nuove misure ... le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all'aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi, concerti o ...

Covid: casi in forte aumento, strette sulle feste ... andare allo stadio o al cinema, tamponi a campione per chi entra in Italia anche dai valichi di ... Il decreto prevede innanzitutto lo stop a tutti gli eventi e le feste previste in piazza e i concerti ...

Dai concerti alle terme ecco la guida alle nuove misure AGI - Agenzia Giornalistica Italia Le misure anti-Omicron: mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici e in palestra solo se vaccinati. Discoteche chiuse fino al 31 gennaio Ecco tutte le novità alle quali il Consiglio dei ministri ha dato il via libera. Il tampone obbligatorio con due dosi di vaccino anche per accedere alle Rsa. Esclusa la vaccinazione obbligatoria per g ...

Dalle mascherine al green pass, dai bus alle discoteche. Le nuove regole Obbligo di Ffp2 per trasporti ed eventi. Super pass anche per il caffè al bar, musei e palestre. Niente feste in piazza e sale da ballo ...

