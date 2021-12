Da premier a capo dello Stato Cortocircuito istituzionale Revelli | no al passaggio diretto da una carica all’altra “Così il Migliore ha svilito la democrazia parlamentare”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Mario Draghi si definisce “un nonno al servizio delle istituzioni”. Non escludendo una sua candidatura al Colle (leggi l’articolo). Professore Marco, politologo e ordinario all’Università del Piemonte Orientale, sarebbe normale che chiamato a fare ilper gestire pandemia e Pnrr Draghi andasse via a lavori in corso? “Credo che questo sia l’enorme nodo irrisolto che era già presente nel momento in cui illo ha chiamato a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Il percorso che ha seguito Sergio Mattarella è l’opposto di quello raccontato da Draghi. Che ha detto che prima Mattarella ha unito il Paese poi è nata una maggioranza ampissima e poi da lì è emerso il suo nome. È l’opposto. Mattarella ha immaginato Draghi al vertice della piramide, gli ha costruito intorno ...

Comedello Stato, elogiando Sergio Mattarella, si è presentato come il "garante": "Il ... evita di esprimersi sulle candidature, compresa quella del. Ma contesta il suo ragionamento di ...Anche Matteo Renzi apre a nuove possibili alleanze per eleggere ildello Stato. 'Nel 2015 - ...penso che Draghi sarebbe un ottimo presidente della Repubblica come penso che sia un ottimo'. ...Eppure, se l’Italia volesse davvero sentirsi europea dovrebbe semplicemente prendere atto che, così come altrove la metà dell’elettorato è rappresentato da una premier o da una capo di Stato, così ...ROMA (ITALPRESS) – Il Quirinale “fa storia a sè”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in un’intervista al quotidiano La Repubblica spiega di non concordare con il premier Mario Draghi, che nella ...