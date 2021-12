Cybercrime - L' attacco alla Volvo e il caso Renault

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il settore automobilistico è nel pieno di una rivoluzione tecnologica ad alto rischio. Tra le peggiori minacce ci sono gli attacchi informatici, ancor più pericolosi ora che i costruttori stanno riversando crescenti risorse e attenzioni su nuove soluzioni per l'elettrificazione e la digitalizzazione. L'ultimo, di fatto ascrivibile al moderno spionaggio industriale, riguarda laa Göteborg. La Casa svedese ha diffuso un "avviso di violazione della sicurezza informatica da parte di terzi" dopo aver riscontrato un accesso illegale a uno dei suoi archivi digitali e il furto di una "quantità limitata di proprietà intellettuali nel campo della ricerca e sviluppo". L', comunque, non ha avuto conseguenze sulla sicurezza delle auto o sui dati personali, ma è l'ultimo esempio di quanto gravi possano ...

L', comunque, non ha avuto conseguenze sulla sicurezza delle auto o sui dati personali, ma è ... Già oggi, ilrappresenta una seria minaccia per le auto del futuro, sempre più ......Strike Cobalt Strike e la diffusione nella cyber criminalità Il ruolo di Cobalt Strike nell'... WEBINAR 25 Gennaio 2022 - 12:00 Ilnon si ferma: proteggi i tuoi dati anche nel 2022! ...L’esperto di cybersecurity Luca Mella: L’obiettivo è il furto di dati delle compagnie strategiche per la supply chain delle forze armate. Occhi puntati sulla Russia.Il settore automobilistico è destinato a diventare l'oggetto di pesanti attacchi informatici e di spionaggio industriale proprio nel momento di massima attenzione all'innovazione tecnologica ...