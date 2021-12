Crotone, l’appello della madre di Gabriele De Tursi scomparso 8 anni fa: “Ridatemi il corpo di mio figlio. Abbiate pietà, è Natale” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Anna De Tursi ha perso il figlio Gabriele, 19 anni, nel 2013. Il 5 giugno era uscito di casa, a Strongoli, vicino Crotone, con la sua moto e da allora di lui si sono perse le tracce. “Mi hanno detto molte volte di mettermi l’anima in pace, che non tornerà”, ha dichiarato la donna rivolgendo un ultimo appello: “Ridatemi il corpo di mio figlio. Abbiate pietà, è Natale”. Perché di che fine abbia fatto il 19enne ancora non si sa nulla, dopo 8 anni. Si tratta di un delitto detto “di lupara bianca“, a indicare un omicidio in cui il cadavere viene occultato, ma De Tursi non si dà per vinta: “Non sono un’ingenua, l’ho capito benissimo – ha detto- Allo stesso modo però, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Anna Deha perso il, 19, nel 2013. Il 5 giugno era uscito di casa, a Strongoli, vicino, con la sua moto e da allora di lui si sono perse le tracce. “Mi hanno detto molte volte di mettermi l’anima in pace, che non tornerà”, ha dichiarato la donna rivolgendo un ultimo appello: “ildi mio, è”. Perché di che fine abbia fatto il 19enne ancora non si sa nulla, dopo 8. Si tratta di un delitto detto “di lupara bianca“, a indicare un omicidio in cui il cadavere viene occultato, ma Denon si dà per vinta: “Non sono un’ingenua, l’ho capito benissimo – ha detto- Allo stesso modo però, per ...

