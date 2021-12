Crollo gru, Torino in lutto per i funerali delle tre vittime (Di giovedì 23 dicembre 2021) Bandiere a mezz'asta, a Torino, nel giorno del lutto cittadino per i funerali degli operai morti nel Crollo della gru di via Genova. Un 'segno di commossa partecipazione della comunità torinese per la ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Bandiere a mezz'asta, a, nel giorno delcittadino per idegli operai morti neldella gru di via Genova. Un 'segno di commossa partecipazione della comunità torinese per la ...

fanpage : Tragedia a Torino. Chi sono Roberto Peretto, Marco Pozzetti e Filippo Falotico, le tre vittime del terribile incid… - lauraboldrini : Le immagini della tragedia di #Torino sono strazianti. Tre operai morti per il crollo di una gru, tra cui un ragazz… - emergenzavvf : ?? #Torino, crollo gru. #vigilidelfuoco impegnati, anche con squadre #usar, nelle complesse operazioni di estrazione… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Bandiere a mezz'asta, a Torino, nel giorno del lutto cittadino per i funerali degli operai morti nel… - CorriereTorino : Crollo gru in via Genova, i consulenti studiano anche l’avvallamento dell’asfalto -