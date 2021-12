Crocs acquisisce le scarpe Heydude per 2 | 5 miliardi dollari

(Di giovedì 23 dicembre 2021)ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di, marchio di calzature casual , per 2,5di. Lo rende notoevidenziando come l'operazione dovrebbe avere un ...

ANSA Nuova Europa

ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Heydude, marchio di calzature casual , per 2,5 miliardi di dollari. Lo rende notoevidenziando come l'operazione dovrebbe avere un impatto immediato sulla crescita dei ricavi, sul margine operativo e sugli utili del 2022. Il prezzo di acquisto di 2,5 miliardi di dollari, ...Nasce in questo il periodo il rapporto con l'americana, curato sempre in prima persona e che ... Su sua intuizione nel 2017 FinprojectPadanaplast (parte di Solvay) a Roccabianca (PR), ...Crocs ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Heydude, marchio di calzature casual , per 2,5 miliardi di dollari. (ANSA) ...